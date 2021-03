Lexus lança novo NX 300h

Uma nova versão com argumentos reforçados acaba de ser adicionada à gama Lexus NX 300h.

Esta nova versão do SUV médio, destaca-se pelo novo “Look” desportivo, novo sistema de multimédia que oferece mais conetividade, que adicionados à motorização eletrificada com a tecnologia híbrida e os conhecidos predicados de Conforto e Segurança do NX, prometem tornar o modelo ainda mais atraente e competitivo.

O NX 300h Special Edition está disponível em Portugal a partir de março 2021.

O novo Lexus NX 300h Special Edition é proposto por 64.700€* e conta com a inclusão de um conjunto alargado de equipamentos, constituído pelo novo sistema multimédia, com integração de smartphone via Apple Car Play ou Android Auto, carregador wireless para smartphone; volante e bancos revestidos a pele Tahara e tampa da mala traseira com abertura elétrica, entre muitos outros. No exterior apresenta jantes em liga leve de 18 polegadas, moldura de grelha frontal e capas dos espelhos em preto.

Lançado pela primeira vez na Europa, em 2014, o NX é um modelo central na gama de SUV eletrificados da Lexus. A sua motorização “full-hybrid” altamente eficiente é refinada e silenciosa. Apresenta bons consumos e baixas emissões. Com vários níveis de equipamento disponíveis, o NX destaca-se pela qualidade artesanal Takumi, tecnologia avançada e desempenho desportivo. O SUV da marca de luxo conta ainda com o conjunto de sistemas de segurança ativa Lexus Safety System + em todas as versões.