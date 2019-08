Lexus lança edição limitada do LC

Ícone de estilo, desde que foi apresentado em 2016, o Lexus LC acaba de ser anunciado numa nova e sofisticada edição limitada.

Combinando o design marcante do LC com uma paleta de cores clássica, esta produção limitada do LC pretende evocar os “Grand Tourers” clássicos, sem abrir mão do superior desempenho, tecnologia e estilo moderno que o tornam tão únicos.

A transformação começa com a cor exterior “Terrane Khaki”, que é exclusiva desta edição limitada. Subtil na sua profundidade de cor, ainda que atraente quando visto de relance, o tom verde realça todos os ângulos do design deslumbrante do LC. As jantes de 21 polegadas em dois tons, completam o visual dramático e elevam para outro nível o estilo do LC.

Tal como o exterior, o interior desta edição limitada promete não deixar ninguém indiferente graças a uma combinação de cores que destaca o design e a superior qualidade artesanal do interior do coupé topo-de-gama da Lexus. Os bancos elétricos são revestidos a pele aniline – a pele mais macia e de maior qualidade da gama Lexus. A cor castanha “Saddle Tan”, que é também exclusiva desta edição limitada é complementada por um tom ligeiramente mais escuro de Alcantara® nos painéis das portas, conferindo um toque mais macio e requintado ao habitáculo.

Em contraste com os bancos castanhos, o volante, painel de instrumentos, consola central e portas são revestidas a “Ambar Preto” com pesponto castanho.

Por forma a realçar a exclusividade desta edição limitada, cada unidade terá soleiras de porta específicas desta versão, que são inspiradas nas formas geométricas encontradas nos farolins traseiros.

Mecanicamente o Lexus LC, mantem-se inalterado. O LC 500 – com motor a gasolina V8 de 5.0 litros e transmissão automática de 10 velocidades Direct Shift; ou o LC 500h na versão eletrificada com a tecnologia “self-charging hybrid” que apresenta o primeiro Sistema híbrido Multi-stage acoplado ao motor a gasolina V6 de 3,5 litros.

Para além da cor Terrane Khaki – a edição limitada do LC está também disponível na cor preto grafite e Cinza Sónico e chega a Portugal em outubro de 2019.