Lexus já vendeu mais de dois milhões de carros eletrificados

A Lexus acaba de anunciar que passou a marca de 2 milhões de vendas globais de veículos eletrificados no final de abril de 2021.

Desde o lançamento do RX400h, em 2005, a Lexus tem sido pioneira em eletrificação no mercado de luxo, e os modelos que tem lançado continuam a evoluir na missão de equilibrar o excelente desempenho de condução com a sensibilidade ambiental. A Lexus continua a alargar a sua gama de veículos eletrificados para oferecer uma ampla gama de opções à medida das necessidades dos clientes e da sociedade.

Com base na filosofia “o produto certo, na hora certa, no lugar certo”, a Lexus espera desenvolver ainda mais o seu portfólio de produtos eletrificados para melhor responder à variedade de fontes de energia e de ambientes de infraestruturas encontrados em todo o mundo.

Como consequência, a Lexus comercializa agora nove modelos elétrificados, incluindo veículos com motorização híbrida e 100% elétrica (elétrico a baterias), em aproximadamente 90 países e regiões em todo o mundo. Globalmente, os veículos eletrificados representaram 33% das vendas da Lexus em 2020. Na Europa Ocidental e Central, a participação é ainda maior, de 96%.

Até ao momento, os efeitos cumulativos da redução das emissões de CO2 são de aproximadamente 19 milhões de toneladas (de 2005 até o final de abril de 2021). A Lexus continuará a liderar o crescimento permanente de veículos eletrificados e a redução das emissões de CO2, em linha com nossa missão corporativa de neutralidade carbónica e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (SDG – Sustainable Development Goals).

Até 2025, a Lexus terá apresentado 20 modelos, novos ou renovados, incluindo mais de 10 modelos eletrificados (veículos 100% elétricos, veículos híbridos e veículos plug-in). É, também, esse o ano da meta da marca para oferecer opções de veículos elétrificados em toda a gama de produtos Lexus. A Lexus também espera que, em 2025, os modelos eletrificados representem mais de 50% das suas vendas globais.

Para além disso, até 2050, a Lexus pretende atingir a neutralidade carbónica em todo o ciclo de vida do veículo: materiais, peças e fabrico, a par da logística, condução e resíduos/reciclagem.

A fim de acelerar ainda mais a disseminação de veículos eletrificados, a Lexus planeia apresentar o seu primeiro PHEV num modelo Lexus para massificação no mercado em 2021, e num modelo totalmente novo e 100% elétrico, em 2022.

Para além disso, ao utilizar as tecnologias de eletrificação, como motores, inversores e baterias que a Lexus produziu ao longo dos anos com os híbridos, criaremos novos valores e experiências de condução que apenas os veículos eletrificados Lexus podem oferecer, proporcionando a diversão e a alegria que só os automóveis podem trazer.

Tal como demonstrado pelo recente concept LF-Z, os futuros modelos eletrificados da Lexus apresentarão DIRECT4 e sistemas steer-by-wire (direção eletrónica sem ligação mecânica). DIRECT4, a nossa tecnologia de distribuição de binário com tração às quatro rodas, combina o controlo da força motriz altamente preciso com sistemas responsivos steer-by-wire, que melhoram muito os reflexos do veículo, resultando num elevado nível de desempenho dinâmico e numa experiência de condução que agrada aos cinco sentidos, incomparável à dos modelos convencionais.

A Lexus continuará a realizar todos os esforços para a concretização de uma sociedade sustentável, sem descurar a procura da diversão e do prazer de condução. A Lexus vai continuar a empenhar-se no desenvolvimento de veículos adaptados às diferentes necessidades dos clientes.

Referência: vendas acumuladas de veículos eletrificados de 2005 até o final de abril de 2021

Global: 2.02 milhões de unidades,

Europa: 540 milhares de unidades

EUA: 499 milhares de unidades

China: 387 milhares de unidades

Japão: 400 milhares de unidades

outros: 194 milhares de unidades

Por modelo:

RX: 518 milhares de unidades,

ES: 384 milhares de unidades,

CT: 372 milhares de unidades,

NX: 285 milhares de unidades,

UX/UXEV: 137 milhares de unidades,

IS/LS/RC/LC e outros: 324 milhares de unidades.