Lexus inova solução híbrida com o UX

Assim que se sentarem ao volante do novo UX 250h, os condutores vão perceber rapidamente de que não se trata de “mais um crossover”. Eletrificado com a quarta geração do sistema “Self-Charging Hybrid”, o modelo é muito ágil e como todos os híbridos Lexus é extremamente eficiente no que toca à utilização de combustível e com baixas emissões. Sem a necessidade de carregar numa tomada elétrica, o UX 250h pode circular em modo elétrico até 50% do tempo.

O sistema “Self-charging hybrid” da Lexus combina de forma perfeita a energia de um motor a gasolina de quatro cilindros de 2.0 litros altamente eficiente com a de potente(s) motor(es) elétrico(s). Disponível com tração dianteira ou às quatro rodas (E-FOUR), o UX 250h conta com uma nova unidade de controlo de potência e transeixo. Lançada recentemente, a bateria de hidretos metálicos de níquel, localizada por baixo do assento traseiro, aumenta o espaço disponível para carga e contribuiu para baixar o centro de gravidade. É importante ressalvar que a prioridade dos engenheiros da Lexus no desenvolvimento do UX foi assegurar não só a excelente economia de combustível e baixas emissões, mas também uma condução segura e envolvente.

Durante a condução, travagem ou desaceleração, o motor elétrico dianteiro (e o motor elétrico traseiro nos modelos de tração às quatro rodas) entra em ação, recorrendo a energia elétrica fornecida pela bateria híbrida. Nesses momentos, o veículo é praticamente silencioso, não consome combustível e produz zero emissões.

Em velocidades mais elevadas, o suave motor a gasolina, em ciclo de Atkinson, entra em funcionamento, mantendo a assistência do(s) motor(es) elétrico(s) quando necessário. Através da distribuição quase perfeita dessas duas fontes de energia, o UX 250h proporciona um superior prazer de condução, sem descurar o baixo consumo de combustível e emissões.

Ao acelerar, a potência do motor elétrico complementa instantaneamente o motor a gasolina de 2.0 litros. Juntos, conferem uma rápida resposta ao pedal do acelerador, permitindo uma aceleração linear sempre que necessário.

Durante a travagem, ou quando o condutor retira o pé do acelerador, o UX 250h aproveita a energia cinética para gerar eletricidade que, juntamente com a energia elétrica produzida durante a condução, é armazenada na bateria híbrida, não necessitando de ser carregada numa tomada elétrica.

Como acontece com a maioria dos grandes avanços tecnológicos, a liderança da Lexus no campo da eletrificação com a tecnologia híbrida não aconteceu da noite para o dia. Parte de uma estratégia a longo prazo. A Lexus desenvolveu os primeiros híbridos em meados da década de 1990. Desde que, em 2005, lançou o primeiro híbrido premium do mundo, o crossover RX 400h, vendeu mais de 1,4 milhão de híbridos. Hoje, o seu portfólio inclui nove modelos híbridos diferentes na Europa, desde os LC 500h e LS 500h com tecnologia Multi-Stage, até ao compacto e eficiente CT 200h.

Para além proporcionar uma condução divertida, o UX 250h tem um baixo custo de utilização e um cada vez mais alto valor residual. Isto deve-se, particularmente, à liderança da Lexus no desenvolvimento de híbridos e às baterias com um histórico de fiabilidade.

O UX 250h foi desenhado sem embraiagem, sem motor de arranque e alternador uma vez que fazem parte integrante do sistema híbrido, logo, não requerem manutenção ou substituição durante a vida útil do veículo. A correia de distribuição convencional também foi substituída por uma corrente sem manutenção. Graças a vários fatores na manutenção ou substituição dessas peças os proprietários do UX 250h conseguem poupar até € 1.500 em 5 anos.

Com um historial de fiabilidade comprovado por mais de 60 biliões de quilómetros de condução em todo o mundo, a bateria híbrida da Lexus foi projetada para durar a vida inteira do automóvel. Rigorosamente projetada com foco no desempenho e na durabilidade, a bateria híbrida está coberta por uma garantia de 10 anos sem limite de quilómetros. (Garantia base 5 anos 100.000 km que poderá ser estendida até ao décimo ano, sem limite de quilómetros e sem qualquer custo para o cliente, desde que cumpra com o plano de manutenção da marca).

Graças ao sistema de travagem regenerativa do sistema Lexus Self-Charging Hybrid, que confere a primeira metade de toda a força de travagem, o desgaste das pastilhas e dos discos é significativamente reduzido. Normalmente, ao longo de 90.000 km, um híbrido Lexus não requer substituição de discos de travão, só a substituição de um conjunto de pastilhas de travão. Adicionalmente, a maior pressão dos pneus dos veículos híbridos ajuda a diminuir o seu desgaste. A distribuição linear de potência e a distribuição equilibrada do peso também contribuem para tal.