Lexus inova na segurança com o novo NX

O SUV de tamanho médio da Lexus vai mais longe do que qualquer carro anterior da marca, com a introdução de novas tecnologias e dispositivos que protegem todos a bordo, estabelecendo uma nova parceria entre o automóvel e o condutor, de forma a reduzir o risco de acidente.

O exemplo perfeito deste alto nível de segurança inteligente é o novo Safe Exit Assist. Ligado ao acionamento eletrónico de abertura interior das portas por toque “e-latch”, recorre ao Monitor de Ângulo Morto para verificar se existe aproximação de tráfego pela traseira. Se houver risco de a porta abrir e bater num veículo ou ciclista, piscará uma luz de advertência no espelho retrovisor, será acionado um alerta e será cancelada a abertura da porta. O processo assemelha-se à forma como um motorista pessoal garantiria a desobstrução do caminho antes de abrir a porta aos passageiros, certificando-se de que sairiam do veículo em segurança.

A Lexus foi a primeira a conciliar esta tecnologia de segurança com um sistema e-latch, conquistando, assim, o prémio Secure Car no prestigioso 2021 Automobile Awards francês, organizado pelo Automobile Club de France. A Lexus estima que o Safe Exit Assist contribua para a prevenção de 95% dos acidentes causados pela abertura prematura ou inadvertida de portas do carro.

Este é um dos elementos disponíveis no abrangente conjunto de sistemas de segurança do novo NX, e marca, também, a estreia da terceira geração do Lexus Safety System +. O sistema traz novos recursos e apresenta maior funcionalidade e permite detetar um número significativamente maior de riscos de acidentes, alertar o condutor e implementar travagem ou o controlo da condução para tentar prevenir uma colisão ou reduzir as suas consequências se o impacto for inevitável.

Por exemplo, as atualizações do Sistema de Pré-Colisão (PCS) permitem que o radar e as câmaras passem a identificar peões e motos durante o percurso. O seu desempenho durante as curvas em cruzamentos também foi melhorado para que se possam detetar altos riscos de colisão com o tráfego em sentido contrário ou peões que cruzem o caminho. Há também uma nova função, Emergency Steering Assist, que reconhece quando o condutor se desvia para evitar um obstáculo – um peão ou um veículo parado, por exemplo – e fornece assistência automática para evitar uma colisão, enquanto mantém o carro dentro da faixa de rodagem. Mais, o carro pode detetar e suprimir de forma inteligente uma aceleração brusca involuntária a baixa velocidade. Estas melhorias significam que a capacidade de deteção de risco de acidente do PCS aumentou significativamente em comparação com o sistema anterior.

A sensação de segurança e fiabilidade da parceria entre o condutor e o automóvel reflete-se ainda mais nos recursos do Lexus Safety System +, que reduzem o esforço de condução. Por exemplo, o Cruise Control Adaptivo é inteligente e permite que o Novo NX se ajuste automaticamente às curvas da estrada e às diferentes velocidades dos veículos à sua frente, através de um controlo de velocidade mais natural. Contribui para uma maior suavidade nas ultrapassagens, com aceleração quando o condutor indica que vai mudar de faixa, ou desaceleração automática, quando se desloca atrás de um veículo mais lento. O Sistema de Alerta à Mudança de Faixa de Rodagem com Assistência à manutenção da Faixa de Rodagem também ajuda a garantir que o carro se mantém com segurança na sua faixa.

A Lexus oferece a opção de espelho retrovisor digital, que proporciona uma visão mais clara e desobstruída ao condutor, usando uma câmara montada na traseira, que transmite em tempo real. Em condução noturna ou perante mau tempo, as imagens são mais nítidas do que as de um espelho convencional. Para além disso, a visão não fica comprometida se o veículo estiver totalmente carregado com bagagem ou grandes volumes. Mais, os clientes do NX podem adicionar uma Extensão do Pacote de Segurança, acrescentando Sistema de Alerta à Mudança de Faixa de Rodagem, com ajuste automático da direção quando os piscas são usados para mudar de faixa, e um Alerta de Tráfego Transversal Frontal, alertando para veículos que se aproximem de ambos os lados, emergindo de um cruzamento a baixa velocidade.

O objetivo principal da Lexus é a eliminação dos acidentes de trânsito fatais ou que provoquem lesões. A Nova Geração NX prova como a aplicação inteligente de tecnologias inovadoras proporciona aos condutores um apoio sem precedentes, criando uma parceria com seu veículo que parece natural e altamente eficaz.