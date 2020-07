Lexus: carro oficial do festival de cinema de Veneza

Pelo quarto ano consecutivo, a Lexus é a viatura oficial da Biennale Cinema 2020, que terá lugar no Venice Lido, entre 2 e 12 de setembro de 2020, e onde poderemos ver Cate Blanchett como presidente do júri internacional, ao lado da atriz italiana Anna Foglietta, que apresentará as cerimónias de abertura e encerramento do Festival de Cinema.

A garantia de criar experiências únicas, de despertar novas emoções e de despoletar paixões, são apenas alguns dos valores que unem o mundo do cinema à Lexus. Seja um filme de autor, ou um automóvel Lexus, a criação do produto final, é alvo da máxima atenção a todos os detalhes e, sobretudo, o foco no ser humano, são ingredientes essenciais para transmitir emoções autênticas, únicas e memoráveis.

O cinema de autor premiado em Veneza será o cenário ideal para as estreias nacionais de dois modelos que incorporam os valores fundamentais da Lexus: inovação contínua e um estilo único e inimitável.

O inovador conceito Lexus Electrified chegará ao Venice Lido com o UX 300e, o primeiro automóvel totalmente elétrico da marca, uma representação da visão da Lexus sobre a mobilidade do futuro, com zero emissões e a combinação hábil de conforto, desempenho e design. A evolução do estilo inconfundível da Lexus será representada ao máximo pelo novo LC Cabrio, caracterizado por um design extraordinário e pela habitual atenção aos detalhes, típica da marca: dos interiores e tons do interior, passando pela refinada e funcional capota, garante uma experiência de condução envolvente, única e emocionante.

“Mais uma vez, a Lexus confirma a sua ligação ao cinema, um mundo com o qual partilhamos muitos valores mas, acima de tudo, a capacidade de expressar emoções, combinada com a habilidade por trás do produto final e o uso inteligente das tecnologias mais avançadas” – explica Maurizio Perinetti, Diretor Lexus Itália. “Valores que este ano serão extraordinariamente representados pelas ante-estreias nacionais do UX 300e, e do LC Cabrio, que expressam totalmente a centralidade do design e da abordagem no ser humano, o seu espírito inovador e visionário da Lexus”.

Como viatura oficial do evento, ao longo de toda a sua duração, a Lexus terá o privilégio de acompanhar atores e caras conhecidas do cinema na passadeira vermelha. Fá-lo-á com 36 viaturas: o LC Cabrio e os novos automóveis totalmente elétricos UX 300e, a quem se juntará toda a gama de SUV, o modelo de 4 portas de luxo ES e o Coupé LC, todos equipados com a tecnologia Full-Hybrid da Lexus. Durante o evento, o UX 300e também estará em destaque numa cativante exposição junto da passadeira vermelha, permitindo a todos os visitantes e fãs de cinema presentes no Lido, ter uma antevisão exclusiva do conceito Lexus Electrified.