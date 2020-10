Lexus atinge a marca do milhão de veículos vendidos na Europa

A Lexus atingiu a marca de um milhão de vendas de veículos na Europa – o total acumulado ultrapassou os sete dígitos em setembro. Uma conquista oportuna, que coincide com o 30º aniversário do lançamento da marca na Europa. Coincide, também, com o início de uma nova era na história da marca: a introdução na Europa do seu primeiro veículo 100% elétrico, o UX 300e.

Em 1990, apenas alguns meses depois da estreia global da marca nos Estados Unidos, a Lexus chegou à Europa com um único modelo, o LS 400, atingindo as 1.158 vendas. Um começo modesto que marcou o início de uma transformação do mercado de automóveis premium, com o LS a redefinir o que um modelo de luxo deveria ser em termos de desempenho, eficiência e tecnologia avançada.

Paralelamente, a Lexus introduziu uma nova abordagem ao atendimento e serviço ao cliente, definindo o padrão para a indústria automóvel internacional. Seguindo os princípios tradicionais japoneses de omotenashi – receber um cliente com o mesmo cuidado e cortesia que um hóspede teria em nossas casas – a Lexus fez da excelência de serviço o centro da sua marca.

Desde o início, a Lexus traçou o seu próprio caminho, em vez de seguir as normas estabelecidas pelo mercado, principalmente ao assumir a liderança no desenvolvimento da tecnologia Full-hybrid. Introduziu o primeiro veículo híbrido de luxo do mundo, o RX 400h SUV, em 2005, e desde então continuou a desenvolver a tecnologia para alcançar um desempenho ainda melhor, eficiência de combustível e emissões, e prazer de condução. Do milhão de veículos Lexus em circulação na Europa, no mínimo 45% são híbridos. Hoje, os híbridos estão presentes em toda a gama de modelos Lexus, e as suas vendas têm vindo a aumentar constantemente – correspondem, atualmente, a 96% do total nos mercados da Europa Ocidental e 99% em Portugal.

Ao longos dos anos, a Lexus tem acompanhado de perto as alterações nas necessidades e preferências dos clientes, e desenvolvido novos modelos, em sintonia com as tendências do mercado. Uma decisão que trouxe foco a modelos crossover e SUV, dos quais já vendeu 550 mil unidades na Europa. Atualmente, a gama apresenta o RX, o modelo que efetivamente originou o mercado de SUVs de luxo, o RX L de sete lugares, com design específico; o NX de tamanho médio; e, lançado em 2019, o crossover urbano UX, que rapidamente se tornou no modelo mais vendido pela marca na Europa. Na Rússia e noutros mercados orientais, a Lexus também vende os modelos LX e o robusto GX. Juntos, esses modelos representam hoje mais de 80% das vendas da Lexus na Europa.

A importância dos “mimos” ao condutor não foi negligenciada. É testemunhada numa série de modelos focados no desempenho, com a designação Lexus “F”, incluindo o supercarro ultra-exclusivo LFA V10, produzido à mão e o coupé RC F, que hoje compete em provar internacionais GT. O espírito destes modelos especiais alimenta diretamente as gamas de modelos na versões F SPORT.

A Lexus também cresceu como marca de luxo, para além do mundo automóvel, promovendo excelência, apoiando talentos emergentes em design através do prémio internacional Lexus Design Award, e ajudando os seus clientes a descobrir e desfrutar de experiências incríveis.

As vendas da Lexus Europa incluem Europa Ocidental (países da União Europeia, Reino Unido, Noruega, Islândia e Suíça), bem como os seguintes mercados orientais: Rússia, Ucrânia, Cazaquistão, região do Cáucaso, Turquia e Israel.