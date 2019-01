Lexus apresenta “concept car” do Lexus LC descapotável

Há dois anos, também em Detroit, a Lexus deslumbrou o mundo automóvel com a apresentação do coupé LC. Iniciou-se um novo ciclo criativo, mas isto era apenas o começo. Desde então, a equipa de Design da Lexus tem vindo a desenvolver a marca e o resultado mais recente desse desenvolvimento fará a sua estreia no Salão Automóvel Norte-Americano de 2019 (NAIAS – Northe American International Auto Show), com a estreia mundial do Concept Lexus LC Descapotável.

Uma versão descapotável que é reflexo do estilo arrojado do LC coupé. O objetivo deste exercício de estilo descapotável foi atingir a “máxima beleza”. Da inclinação do para-brisa aos contornos suaves da zona atrás dos bancos que acolhem a capota, cada linha do conceito LC descapotável foi desenhada para provocar uma resposta emocional. Apresentando um design estonteante de todos os ângulos, o protótipo destaca-se como um modelo aspiracional dentro da gama Lexus.

“Este conceito parte do design inconfundível do coupé LC e reinventa-o num descapotável de futuro”, explica Tadao Mori, Chief Designer do protótipo. “Combina os melhores pormenores do coupé original com o design dinâmico de um descapotável a céu aberto”.

Comprido, baixo e musculado, o protótipo LC descapotável mantem as proporções atléticas do coupé LC. O formato evoluiu naturalmente do design original, mas destaca-se através de uma identidade única. Combina de forma única a estética japonesa com a promessa de satisfação sensorial que apenas um descapotável pode oferecer.

A par do exterior, o protótipo LC descapotável atrai condutores e passageiros pelo habitáculo, preparado para todas as necessidades do cliente de um descapotável de luxo. Do conforto dos bancos, à sensação de toque conferida por cada interruptor e botão, tudo foi planeado para tornar a viagem mais banal numa ocasião especial. O revestimento em pele branca predomina, com apontamentos de amarelo nas costuras, um toque de cor que alegra o cenário, sem descurar a elegância subtil do design global.

Mais do que um mero automóvel de luxo, as linhas fortes do exterior reforçam o pedigree de desempenho deste concept. As suas proporções curtas após o eixo frontal e traseiro, os pneus de 22 polegadas e a postura baixa e larga, mostram o potencial do desempenho do modelo.

“A versão de produção deste conceito seria estimulante a todos os níveis. Veríamos as suas linhas dinâmicas à medida que se aproximasse, escutaríamos o motor quando o ligássemos e sentiríamos tudo ao nosso redor, sempre que andássemos na estrada. Os nossos sentidos envolver-se-iam de forma única e emocionante, sempre que nos sentássemos atrás do volante”, conclui Mori-san.