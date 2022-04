Lewis Hamilton e Serena Williams a caminho de serem acionistas do Chelsea

Sir Lewis Hamilton, heptacampeão mundial de Fórmula 1 e Serena Williams, ex-campeã de ténis, juntam-se a Sir Martin Broughton, ex-presidente da British Airways, e líder do principal grupo na corrida para a compra do clube de futebol Chelsea, com uma oferta de 10 milhões de libras cada um.

A entrada em cena de Hamilton e Williams, pode ser vista como um “golpe de marketing” de Sir Martin Broughton, pois ambos são conhecidos desportistas e ativistas de causas como Black Lives Matter, e outros movimentos de integração social. A chegada de ambos ao projeto pode ajudar a ter o apoio do público e dos adeptos ingleses, e também dos apoiantes do Brexit no próprio governo inglês e parlamento. A mesma estratégia foi usada com outro ícone desportivo do Reino Unido, o atleta de meio-fundo Sebastian Coe, com quatro medalhas olímpicas, que também foi convidado a investir pelo mesmo grupo.

Sir Martin Broughton está otimista sobre a aquisição, enquanto que o consórcio destaca querer pretender manter o atual treinador Thomas Tuchel em funções, e por ter personalidades exclusivamente britânicas, entre os principais investidores, comparado com os outros dois grupos pré-selecionados, liderados por americanos, canadianos e asiáticos.

Tanto Hamilton quanto Williams, que venceu 23 Grand Slams, incluindo sete títulos de Wimbledon, são investidores em empresas de capital de risco e start-ups com elevado potencial de crescimento.

A empresa de capital de risco Serena Ventures, que pertence à estrela do ténis norte-americana, ainda esta semana foi notícia por um investimento numa startup de tecnologia desportiva com sede na Grã-Bretanha, a Open Sponsorship, enquanto Hamilton investiu recentemente na start-up Zapp, de Londres, que desenvolveu um aplicativo para entregas rápidas, destinadas aos supermercados ingleses.

Sabe-se que os desportistas têm estado a negociar a sua participação no grupo liderado por Broughton há várias semanas, no entanto acaba por ser inesperado o interesse de Hamilton, que é conhecido por ser adepto do Arsenal. Broughton também tem fortes ligações ao rival Liverpool, clube que salvou de uma situação financeira difícil, quando assumiu a presidência, e vendeu a participação de George Gillett a Tom Hicks, da Fenway Sports Group, em 2010.

A venda do Chelsea foi determinada pelas sanções aos oligarcas russos ligados a Vladimir Putin, que também afetou Abramovich, por isso o negócio tem que ser aprovado pelo governo do Reino Unido, e será debatido no parlamento, que deve aprovar a autorização de venda, depois de analisar e aprovar o perfil e nacionalidade dos investidores.