Lewandowski iguala recorde velho de meio século

Um pênalti convertido aos 26 minutos do empate do Bayern de Munique com o Freiburg por 2 a 2, este sábado, fez o atacante polaco igualar o recorde do artilheiro Gerd Müller.

Lewandowski fez 40 golos numa temporada do campeonato alemão, tantos quantos os tentos marcados em 1971/72 por Müller.

Lewandowski podia ter estabelecido um novo recorde, mas desperdiçou a finalização diante da baliza. Mesmo sem marcação, completou mal de primeira o cruzamento e mandou a bola para as mãos do gurdião, praticamente batido no lance.

O polaco tem mais um jogo na temporada pelo Bayern para superar os 40 golos. Na última jornada, recebe o Augsburg.