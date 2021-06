“Leviano”: o filme português para o verão do Luxemburgo

Cheio de estrelas, sobretudo da nova geração de atores portugueses, “Leviano” é um filme português assinado pelo luso-canadiano Justin Amorim.

Pode vê-lo a partir de agora no cinema Utopia, na capital luxemburguesa, no contexto do Cineclube Português do Luxemburgo, uma iniciativa do BOM DIA.

Um crime controverso e o desaparecimento de Anita durante a sua própria festa de aniversário nunca foram resolvidos. Um ano depois, as três filhas e a entretanto reaparecida mãe aceitam dar uma entrevista onde recontam tudo o que se passou, revelando novas pistas sobre esse acontecimento terrível que assolou a cidade. Esta é a história de “Leviano”, em fundo de sol, piscina e bastante sensualidade.

Nos papéis principais descubra Diana Marquês Guerra, Anabela Teixeira, Alba Baptista, Mikaela Lupu, José Fidalgo, entre tantos outros.