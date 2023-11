Leve a sua startup num retiro à Madeira

Tem uma ideia de negócio tecnológica orientada para o turismo ou para as viagens? Até 30 de novembro pode inscrevê-la no Madeira Startup Reatreat, um programa internacional de aceleração de startups promovido pela Startup Madeira.

Este é um programa dirigido a 10 startups internacionais de base tecnológica com soluções para o turismo e viagens, a ter lugar na Madeira de 15 de janeiro a 23 de fevereiro de 2024.

Promovido pela Startup Madeira, o objetivo é apoiar negócios inovadores no turismo e a transformação das empresas, através da adoção de soluções incrementais ou disruptivas que permitam aumentar a produtividade e a proposta de valor no setor.

Para tal, as startups selecionadas serão apoiadas no desenvolvimento da proposta de valor do seu produto/solução, através de um programa de aceleração que tocará ainda noutras vertentes dos projetos, como a estratégia de vendas, a captação de clientes e o crescimento da equipa.

Tomando partido do ecossistema regional, os participantes do programa poderão ainda beneficiar de uma ligação estreita com variados parceiros da Startup Madeira, tais como empresas multinacionais, operadores turísticos, mentores e embaixadores locais, no decorrer do programa.

O Madeira Startup Reatreat conta com o apoio do Turismo de Portugal, no âmbito do Programa FIT 2.0 – Fostering Innovation in Tourism, uma das medidas do Plano “Reativar o Turismo | Construir o Futuro”.

Mais informações e formulário de inscrição disponíveis aqui.