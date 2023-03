Lesões desportivas e saúde mental: como lidar com dor e ansiedade durante tratamento

A recuperação de lesões desportivas geralmente concentra-se na reabilitação física, no entanto, é igualmente importante haver um trabalho na parte mental e emocional durante o processo.

Sejam atletas amadores ou profissionais, a recuperação de lesões leva horas de trabalho árduo a nível físico e mental para poderem ser ultrapassadas.

Se passa pelo processo com dúvidas ou medos, saiba o que pode fazer enquanto recupera de lesões musculares.

O que fazer para recuperar da melhor forma das lesões desportivas?

Durante todo o processo, é importante cuidar não só da sua parte física como também da sua parte mental. Como? Seguindo as seguintes dicas:

1. Procure saber mais sobre a sua lesão

Quanto mais informado estiver sobre a causa, o tratamento e a prevenção das suas lesões, menos medo ou ansiedade causarão.

Nesse sentido, faça ao profissional que o acompanha a seguintes perguntas:

Qual é o tipo de lesão?

Quais são os tipos de tratamento disponíveis?

Qual é o tempo estimado para a minha reabilitação?

O que devo esperar durante a reabilitação?

Qual é o objetivo dos tratamentos que estão a ser realizados?

2. Aceite as lesões

Agora que elas existem, o importante é pensar no que é possível fazer para tratá-las e o que é que pode ser feito para evitar que as lesões desportivas voltem a acontecer.

Por outro lado, foque-se na sua reabilitação e não na impossibilidade de treinar ou competir. Quanto mais cedo adotar uma atitude positiva e pró-ativa na recuperação, maior sucesso terá durante o processo.

3. Defina metas responsáveis na recuperação das lesões desportivas

Por existir uma lesão, isso não significa que se tenha de parar de ter objetivos ou de estabelecer metas. Antes, pelo contrário, definir isso ajudá-lo-á a manter o seu foco que, neste caso, deve ser a recuperação.

Em colaboração com o seu fisioterapeuta ou médico, defina metas reais para a sua recuperação, tendo em conta cada fase distinta.

4. Aconselhe-se sobre o uso de material ortopédico

Tal como acontece com outras patologias do sistema venoso, muitas vezes é recomendado produtos ortopédicos para minimizar o incómodo dos sintomas.

No caso das lesões desportivas, a ortopedia desportiva não só ajuda a tratar e a ajudar na recuperação de lesões musculares e articulares, como também pode ajudar a preveni-las.

Nesse sentido, fale com o seu especialista sobre o uso de, por exemplo, joalheiras ortopédicas para desporto, do pulso elástico ou do ombro elástico.

5. Mantenha uma atitude positiva perante as lesões desportivas

Para poder recuperar de lesões desportivas, deve estar comprometido com o processo de reabilitação. Tal só é possível mantendo uma atitude positiva, caso contrário, irá desmotivar.

Assim sendo, encare a lesão como um desafio e foque-se nos tratamentos, seguindo as recomendações que lhe são dadas.

Uma forma de manter a atitude positiva é a definição de pequenas metas diárias ou semanais para ajudarem-no a manter-se motivado até atingir o resultado final.

6. Procure ajuda psicológica se necessário

Sentir-se infeliz ou frustrado por não estar a alcançar os resultados que pretende é completamente normal, sobretudo durante a recuperação de uma lesão muscular. Por isso, honrar as suas emoções é um passo importante para a recuperação de lesões.

Nesse sentido, aprenda a reconhecer as suas emoções e como pode trabalhar para ultrapassá-las. Só assim conseguirá enfrentar com positividade as diferentes fases do processo de reabilitação.

Se sentir que não consegue ultrapassar ou se não sabe como lidar com a lesão, não tenha vergonha de pedir ajuda psicológica. Através de técnicas de psicoterapia conseguirá ter mais saúde mental e capacidade para enfrentar os diferentes desafios deste processo.

7. Mantenha-se em forma

Um dos principais erros de quem sofre lesões desportivas é deixar de treinar. No entanto, isto é algo que pode prejudicar a reabilitação.

Dependendo do tipo de lesão, deve continuar a treinar, basta seguir as recomendações médicas. Assim consegue melhorar a sua parte cardiovascular ou a força através de exercícios que podem, inclusive, ajudar na sua recuperação.

Se não puder correr, pode ser que consiga caminhar ou nadar. O importante é falar com a equipa responsável pelo seu processo de recuperação para que possam estabelecer um programa de exercícios.

Por outro lado, lembre-se de manter uma alimentação saudável e adequada às necessidades alimentares que o processo de recuperação exige.