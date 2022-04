Lesão grave afasta Félix até ao fim da época

João Félix confirmou esta semana que vai desfalcar o Atlético de Madrid até ao final da temporada devido a uma lesão muscular na coxa esquerda.

“Infelizmente, as notícias não são o que esperava e é com profunda tristeza que estarei indisponível para ajudar a minha equipa no que resta jogar da temporada. Agora, apenas me resta apoiar o Atlético de fora e trabalhar duro na minha recuperação para voltar mais forte”, informou Félix, numa mensagem publicada no Instagram.

O Atlético de Madrid informou que João Félix, tal como o francês Thomas Lemar, tem uma lesão muscular na coxa esquerda, diagnosticada após exames efetuados na clínica universitária de Navarra.

“João Félix e Thomas Lemar têm lesões nos músculos isquiotibiais da coxa esquerda. Ambos os jogadores foram substituídos ao intervalo do jogo entre a nossa equipa e o Espanyol”, adiantaram os ‘colchoneros’ em comunicado.

O internacional português saiu ao intervalo do jogo com o Espanyol, que a equipa de Madrid acabou por vencer por 2-1, com golos do internacional belga Yannick Carrasco.

Esta época, Félix já igualou o seu melhor registo pelo ‘Atleti’, com o avançado, mais utilizado nos últimos encontros, a ter 10 golos e cinco assistências em menor número de jogos disputados, com 35 presenças, menos cinco do que na última época.

Na liga espanhola e quando faltam disputar seis jornadas, o Atlético de Madrid é quarto classificado, com os mesmos 60 pontos de FC Barcelona (menos dois jogos) e Sevilha, e a distantes 15 do líder Real Madrid.