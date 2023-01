Lesão de Paulinho não passou de um susto

O atacante sportinguista Paulinho está recuperado da contusão sofrida no ombro direito e já integrou o treino, juntamente com o resto do plantel, com vista à final da Taça da Liga, diante do Porto, no sábado.

O ponta de lança ‘leonino’, que marcou os dois golos do Sporting na meia-final frente ao Arouca (2-1), lesionou-se já nos descontos e manteve-se em campo até ao final, tendo saído com o ombro imobilizado.

Contudo, hoje já marcou presença no relvado e esteve à disposição do treinador Rúben Amorim, depois de na quarta-feira ter realizado tratamento.

A final está agendada para as 19h45 de sábado, novamente no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, num encontro frente ao Porto em que os ‘leões’ procuram conquistar o seu quinto troféu em 16 edições.