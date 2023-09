Lesão afasta Veron da lista de inscritos para a Champions

O futebolista brasileiro Gabriel Veron representa a ausência mais significativa na lista de inscritos do FC Porto para a edição 2023/24 da Liga dos Campeões, cuja fase de grupos começa na próxima semana.

O avançado, de 21 anos, tem vindo a recuperar de uma lesão muscular no adutor direito sofrida em finais de julho e acabou por ser preterido das ‘escolhas’ do treinador Sérgio Conceição, que ainda abdicou dos guarda-redes Samuel Portugal e Francisco Meixedo.

O titular Diogo Costa e o habitual suplente Cláudio Ramos constam das opções para a baliza, que ficam completadas pelo jovem Gonçalo Ribeiro, registado através da lista B.

Nessa seleção reservada a jogadores que tenham nascido de 01 de janeiro de 2002 em diante figuram também os médios Bernardo Folha e Vasco Sousa e o extremo Francisco Conceição, que está de regresso ao FC Porto, emprestado pelos neerlandeses do Ajax.

A UEFA permite a submissão de 25 jogadores na lista A, que inclui os restantes reforços contratados no defeso, casos do defesa Jorge Sánchez, dos médios Alan Varela e Nico González e dos avançados Iván Jaime e Fran Navarro, ao passo que Diogo Costa, João Mário, Romário Baró e Gonçalo Borges cumprem a quota de atletas formados no clube.

O FC Porto, vencedor em 1986/87 e 2003/04, vai iniciar a sua 27.ª presença na Liga dos Campeões, e quarta consecutiva, com uma visita aos ucranianos do Shakhtar Donetsk, em 19 de setembro, no Volksparkstadion, em Hamburgo, na Alemanha, em encontro da jornada inaugural do Grupo H, do qual também fazem parte FC Barcelona e Antuérpia.

A primeira fase da 69.ª edição da principal prova europeia de clubes vai decorrer até 12 e 13 de dezembro e apura os dois melhores classificados de cada ‘poule’ para os ‘oitavos’, estando a final prevista para 01 de junho de 2024, no Estádio de Wembley, em Londres.

Lista A de jogadores inscritos pelo FC Porto na Liga dos Campeões: