“Les uns et les autres”: o Norte e o Sul

Quem me conhece sabe que tenho dupla nacionalidade, mas como português, sempre defendi a nossa nação como um “País global.”

Sem prejuízo das reservas que devemos ter relativamente ao que a “net” nos transmite, confesso que me confunde uma tal disparidade, entre Lisboa e o Porto, no que respeita à retoma das rotas da TAP.

A verificar-se, terá efeitos nefastos na retoma das “ligações” necessárias à retoma das relações comerciais internacionais de todo o tecido empresarial – turismo, comércio e indústria – que tanto caracteriza esta região.

Relembro que tanto o Norte como o Porto, já terão sido “suficientemente maltratados” durante esta pandemia, por conta de várias vicissitudes, lapsos ou enganos, tanto da imprensa como das próprias autoridades sanitárias, sitas na capital.

Será imperativo que na fase de retoma o Poder Central saiba tratar o País de forma igualitária munir as respetivas regiões das “armas” necessárias para enfrentar uma época de enormes desafios com que se irão confrontar tanto as pessoas, individualmente consideradas, como o tecido empresarial.

No que respeita ao “meu Norte” desejo que exista uma perfeita união e articulação entre os respetivos poderes autárquicos para que assegurem, a esta zona do País as condições de retoma iguais a outras zonas que, por força de determinados interesses, pecam por merecerem de circunstâncias preferenciais.