“Les Portugais”, a banda desenhada dos emigrantes

Olîvîer Âfonso lançou a banda desenhada “Les Portugais” com o objetivo de preservar a memória do que foi a emigração nos anos 60 e 70.

O criativo Olivier Afonso lançou a banda desenhada “Les Portugais”, um livro sobre as várias fases de um emigrante quando chega a França. O autor pretendeu “contar uma história abrangente em que todos se sintam incluídos”, como refere a RTP.

Desde o momento em que se passa a fronteira até à chegada e ao momento de se arranjar trabalho, o livro mostra muito da história dos emigrantes. Os locais marcantes da travessia até ao centro da Europa, os passadores e empresários, os bairros pobres e a construção civil são imagens relatadas na banda desenhada.

“Ao inspirar-me nisso tudo, inspirando-me por todas as histórias que ouvi quando era pequeno, quis fabricar algo de novo”, afirma, “para não falar de ninguém e, ao mesmo tempo, para falar de toda a gente”.

O autor não esconde que o fim do livro é totalmente verdade, relatando a história que os seus pais viveram. “A minha mãe chorou muito e o meu pai foi ele próprio”, salientando que o familiar procurava pormenores para se distanciar das personagens.

O livro termina com o nascimento do bebé das personagens, cuja história se parece com o nascimento de Olivier. Já o autor aguarda que alguma editora pretenda imprimir o livro em português.

