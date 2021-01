“André Ventura é um perigo maior para o PSD do que para Portugal”, diz em direto Fernando Medina, denunciando a estratégia do Partido Socialista todo este tempo.

A cúpula do PS decidiu abrir espaço para o crescimento do Chega para, nas próximas legislativas nas quais a alternância democrática faria prever que fosse o PSD a formar governo, o PS ganhar as eleições à custa do voto útil por causa do papão do fascismo roubando votos a toda a esquerda e ao centro.

Genial não fosse ter empoderado o fascismo para uma geração inteira e posto mais de metade do eleitorado do PS a votar na direita só para se conseguir manter no poder.

Leram aqui primeiro.

No mesmo sítio onde leram primeiro que iria existir geringonça.