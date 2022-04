Leonor Silveira recebe condecoração francesa

A Embaixadora da França em Portugal, Florence Mangin, entregou, em Lisboa, a insígnia de Oficial da Ordem das Artes e Letras à atriz portuguesa Leonor Silveira.

“Esta representante portuguesa da sétima arte que domina perfeitamente o francês contribui, há muitos anos, para a boa utilização do Fundo Bilateral para a coprodução de obras cinematográficas franco-portuguesas, em estreita ligação com o Centro Nacional de Cinematografia”, pode ler-se em comunicado da Embaixada de França em Portugal.

Recentemente, Leonor Silveira contribuiu no âmbito da comissão portuguesa, que a Época França-Portugal 2022 usufruísse de “programação de elevada qualidade no setor do cinema”, afirmam as autoridades francesas.

“É por esta fabulosa carreira e pela sua personalidade única que o governo francês quis conceder-lhe esta condecoração”, disse a embaixadora ao entregar as insígnias a Leonor Silveira. “A França quis assim homenagear uma mulher comprometida e uma grande atriz reconhecida internacionalmente”, disse a diplomata.

