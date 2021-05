Leonor Antunes explica a sua exposição no Luxemburgo

No âmbito da exposição joints, voids and gaps, de Leonor Antunes, patente no MUDAM – Museu de Arte Moderna Grão-Duque Jean – até 14 de novembro de 2021, terá lugar esta quinta-feira, dia 27 de maio no Centro Cultural Português – Camões um encontro com a artista.

A Embaixada de Portugal e o Centro Cultural Português – Camões convidam a assistir à conversa em português, entre Leonor Antunes e Suzanne Cotter (diretora do MUDAM /comissária da exposição), e a descobrir a obra da artista portuguesa.

No final do diálogo terá lugar uma sessão de autógrafos da monografia que acompanha a exposição.