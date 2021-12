Lendo a matrícula dos veículos a circular

Tenho enviado esta mensagem a algumas pessoas que possivelmente vão entender o meu ponto de vista e ver a sua importância. Precisamos de leitores automáticos de matrículas (muito baratos para que os possamos pôr a circular em massa) que possam ser construídos facilmente por qualquer um comprando os seus componentes avulso (e seguindo tutoriais) e que possam ser montados em qualquer veículo alheio para enviar números de matrículas de veículos a circular (em todo o mundo) e sua geolocalização para uma “blockchain” pública e permanente.

Isso resolveria todos os tipos de problemas do mundo.

PERGUNTA: Como isso ajudaria?

RESPOSTA: De várias maneiras. Uma maneira de ver as coisas é que o mundo se tornaria, de repente, muito mais espiritual, harmonioso e com muito mais consciência do que está acontecendo o tempo todo.

E uma vez que isso começasse a ganhar força e popularidade, as pessoas nunca iriam abandonar esta tecnologia e sistema e, mesmo em um futuro distante, seríamos capazes de usar todos esses novos dados que podemos começar a coletar agora (tornando-os públicos e permanentes para sempre) para descobrir todo o tipo de coisas que agora são impossíveis para a maioria de nós.

Rapidamente perceberíamos que a ideia que temos agora sobre a importância de proteger nossa privacidade era bastante delirante, no sentido de que estamos apenas perdendo dados preciosos que faria muito mais sentido que se tornassem públicos e disponíveis para todos.

O crime por si só diminuiria drasticamente e o dinheiro que agora gastamos com a polícia poderia ser usado para nos servir melhor na investigação do crime e, assim, reduzir ainda mais a criminalidade.

As drogas provavelmente tenderiam a ser legais e livres de impurezas, pois seria muito difícil encontrá-las na rua.

Atividades ilegais, como a prostituição, também tenderiam a se tornar legais (e protegidas por leis) na maioria dos países e, eventualmente, as trabalhadoras do sexo não precisariam se prostituir para sobreviver, já que mais pessoas estariam defendendo um Rendimento Básico Incondicional (RBI).

Haveria muito menos estupros e as mulheres temeriam muito menos voltar para casa à noite, já que tudo o que se move estaria sendo rastreado por todos, e seria extremamente improvável que um agressor sexual passasse despercebido.

Além disso, os dados aos quais teríamos acesso seriam imensos e a multiplicidade de possibilidades de seu uso iria nos fazer ver o quão tola era a nossa velha ideia de proteger nossa geolocalização e a sensação de privacidade que achamos que precisa de nossa proteção.

Eu moro em Londres, aqui no Reino Unido. Aqui no Reino Unido 170.000 pessoas desaparecem todos os anos. Muitos deles, acabam como escravos sexuais ou coisas ainda piores do que isso, em masmorras tão assustadoras que você pode ficar louco só de vê-los por 5 minutos na “Dark Web”…

Preciso de dizer mais? Se você ainda acha que seu senso de privacidade vale muito mais do que tudo que ganharíamos tornando todos estes dados públicos para sempre, provavelmente nunca irei convencê-lo. Mas ainda assim, provavelmente a minha visão do futuro vai acontecer, porque há muitas pessoas e máquinas que pensam como eu e que prefeririam viver em um mundo de acordo com essa minha visão (e que em breve começarão a colocar o plano em ação), do que em um mundo em medo constante de ser levado por alguma criatura maluca e horrenda. E há muitos por aí, acredite em mim! Certamente não sou um deles. Eu cumpro a lei e não quero causar nenhum dano a ninguém nem a nada.

PERGUNTA: Eu vejo seu ponto, eu acho. Mas e quanto a pessoas más usando todas essas informações públicas para rastrear suas vítimas?

RESPOSTA: Eles seriam sinalizados muito mais rapidamente.

Um “stalker”, por exemplo, provavelmente terá perseguido dezenas de outras vítimas antes de se tornar um problema para alguém que precisa chamar a polícia para fazer algo a esse respeito. Normalmente, a polícia está tão ocupada que virá apenas para amenizar um pouco as coisas, mas então o agressor vai embora e nada acontece.

Com este sistema, é fácil sinalizar os abusadores e, uma vez sinalizados, eles não podem pisar o risco sem disparar um alerta para todos.

Funciona, acreditem em mim! Tenho certeza de que isso resolveria tantos problemas no mundo que ficaríamos nos perguntando por que diabo ninguém percebeu isso antes.

Acho que com o progresso da tecnologia é muito improvável que alguém possa evitar que os governos tenham sistemas de vigilância mais difundidos.

Como os teremos, teremos apenas duas opções:

1) Deixá-los nas mãos de poucos: os poderosos, os governos, o estado policial, as elites.

ou

2) Democratizá-los usando a tecnologia “blockchain” e projetos “kickstarter” de hardware e software de código aberto, fornecendo acesso público a todos esses dados para todos os cidadãos e sistemas de Inteligência Artificial.

Acho que a segunda opção é aquela que pode evitar os abusos totalitários com os quais as pessoas geralmente se preocupam.

Daniel Alexandre