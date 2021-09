Lenda do trail retira-se após prova em Portugal

O piloto japonês Takahisa Fujinami (Repsol Honda), de 41 anos, vai despedir-se do Campeonato do Mundo de trial este fim de semana em Gouveia, onde se realizará a última prova do mundial de 2021.

Após 26 temporadas no mundial de trial, 168 pódios, 34 vitórias e um título de campeão (2004), o piloto da Repsol Honda encerrará a sua carreira no próximo sábado em Portugal, depois de ter feito a estreia em Navacerrada (Espanha) em 1996, aos 16 anos.

O piloto japonês detém vários recordes na especialidade, como o mais jovem a ganhar uma prova do campeonato do mundo, com 17 anos, ou o mais velho, já este ano, em Itália. Em Gouveia, Takahisa Fujinami vai somar a sua 355.ª participação na competição máxima.

Com 34 vitórias, Fujinami é o piloto com o quinto maior número de vitórias em provas do Campeonato do Mundo e o quarto em número de pódios, só superado por Adam Raga, Toni Bou e Dougie Lampkin.