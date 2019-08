Lembra-se do Sado?

O Sado 550 é o primeiro microcarro português produzido em série. O projeto começou a ser pensado em 1977 pelo grupo Entreposto, mas só cinco anos depois, em 1982, as primeiras unidades viram a luz do dia. A ideia era simples, construir um carro seguro, fiável e de manutenção barata que as pessoas pudessem realmente comprar.

Assim, o Sado 550 utiliza um pequeno motor com dois cilindros de origem Daihatsu. O motor a quatro tempos desenvolve apenas 28 cavalos. No entanto, graças às dimensões reduzidas e à sua construção leve, com a carroçaria feita em fibra de vidro, o Sado 550 adapta-se facilmente aos ritmos do trânsito urbano.

E com apenas 2,3 metros de comprimento e 1,3 metros de largura, o simpático carrinho português estaciona-se em qualquer buraco. Até em posição transversal, entre dois carros. As pequenas rodas utilizam jantes de apenas oito polegadas.

No primeiro ano foram apenas produzidas cerca de 50 unidades que foram rapidamente vendidas. No total, a produção ficou-se por cerca de 500 carros. Pelo Sado 550, eram pedidos cerca de 260 contos, o equivalente a aproximadamente 1300 euros.