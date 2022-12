Leitura e debate de “Sra. Haroy ou a memória da baleia”

Em colaboração com o Centro Nacional de Literatura, o Centro Cultural Português Camões do Luxemburgo organiza uma sessão dedicada à apresentação das traduções do romance de Jean Portante (na foto acima), “Mrs Haroy ou la Mémoire de la baleine”, que terá lugar no Centre national de littérature, em Mersch, dia 8 de dezembro de 2022 às 19:30.

Leituras da obra, em diferentes línguas, incluindo uma em português, serão seguidas de uma mesa redonda com Jean Portante e alguns dos tradutores do romance.

Maria João Cantinho, tradutora do livro para português com o título “Sra. Haroy ou a memória da baleia”, publicado em 2019 pela Editora Exclamação, virá de Portugal para participar nesta mesa redonda.

A sessão será seguida de um porto de honra.