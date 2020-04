Leitores do jornal Marca dizem que ele é o melhor de todos os tempos

Cristiano Ronaldo foi eleito o G.O.A.T (“greatest of all times” ou melhor jogador de todos os tempos, em português) pelos leitores do jornal espanhol Marca.

Na final, CR7 bateu Lionel Messi. O internacional português ao serviço da Juventus reuniu 246 mil votos contra os 209 mil do avançado do Barcelona.

Até chegar ao duelo decisivo, o internacional português derrotou Maldini (nos oitavos-de-final), Zidane (nos quartos-de-final) e Maradona (nas ‘meias’).

A fechar o pódio surge Ronaldo, o fenómeno.