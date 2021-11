Leiria recebe Jornadas Internacionais de Etnografia

Estão abertas as inscrições para as “Jornadas Internacionais de Etnografia – Leiria 2021” que terão lugar no Auditório do Museu Etnográfico do Freixial, Arrabal, no dia 20 de novembro de 2021, numa organização do Município de Leiria / Agromuseu tendo a parceria da Fundação INATEL e a colaboração de várias instituições, na sua maioria de âmbito internacional.

As jornadas surgem da necessidade de aprofundar o estudo amplo da Etnografia, apresentando fontes de conhecimento de diversas áreas e valências, oriundas de vários lugares do mundo, tendo como base a pesquisa e investigação dos historiadores, antropólogos e investigadores que aprofundam o seu trabalho, incluindo o estudo no terreno, com o intuito de valorizarem, através da pesquisa e registo, as tradições, as tendências e as capacidades dos povos.

Como tal, o Município de Leiria reúne, nestas Jornadas, um conjunto de estudiosos, aliados a temas de interesse transversal e instituições académicas e culturais com referência mundial.

A sessão de abertura, pelas 09h30, contará com as intervenções do presidente da Câmara Municipal de Leiria (Gonçalo Lopes), do Presidente do Politécnico de Leiria (Rui Pedrosa), do Presidente da Fundação INATEL (Francisco Madelino), da Presidente da Junta de Freguesia do Arrabal (Helena Brites) e do coordenador das JIEL 2021 (Adélio Amaro).

Serão três os painéis destas Jornadas, com palestrantes oriundos do Brasil, do Chile, da Grécia, do México e de Portugal (incluindo Açores), abordando os temas: “Olhares Antropológicos: Da Pesquisa ao Terreno”; “Música Tradicional, Processos de Promoção e Salvaguarda” e “Editar a Memória como Construção do Futuro” (painel INATEL).

As JIEL 2021 são uma aposta forte do Município de Leiria, tendo a parceria da Fundação INATEL e a colaboração de um conjunto de instituições de enorme relevo e forte credibilidade, nomeadamente Politécnico de Leiria; Mosteiro da Batalha / DGPC – Direção Geral do Património Cultural; Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina (Brasil); Sociedade Iberoamericana de Antropologia Aplicada, Salamanca (Espanha); Grupo de Investigación en Mvseus y Patrimonio Iberoamericano (Espanha); Centro do Património da Estremadura (Portugal); Associação Folclórica da Região de Leiria – Alta Estremadura; Museu Etnográfico do Freixial; Casa-Museu da Magueigia, Santa Catarina da Serra; Associação Bajouquense para o Desenvolvimento; Academia de Letras e Artes de Paranapuã, Rio de Janeiro (Brasil); Académi des Lettres et Arts Luso-Suisse (Suíça); Eco Academia de Letras, Ciências e Artes de Terezópolis de Góiás (Brasil) e In/Comparáveis Agência (Brasil).

Para marcar presença nestas Jornadas é fundamental fazer registo (gratuito) através do e-mail [email protected]