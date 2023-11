Leiria acolhe jornadas de antropologia e etnografia ibero-americanas

O Congresso Internacional de Antropologia Ibero-Americana e as III Jornadas Internacionais de Etnografia – Leiria irão ter lugar no Teatro Miguel Franco, em Leiria, nos dias 16, 17 e 18 de novembro.

O evento é organizado pela Câmara Municipal de Leiria, pela Universidade de Salamanca e pelo Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina (Brasil), em parceria com o Instituto Politécnico de Leiria, entre muitas outras instituições nacionais e internacionais.

São esperados 104 palestrantes de 12 países, com 27 mesas temáticas, entre os quais os magníficos Reitores da Universidade de Salamanca (Espanha), Boyacá (Colômbia) e Chiapas (México).

Existe a possibilidade de se inscrever nos 3 dias ou apenas no sábado. As inscrições devem ser feitas no site https://www.ciai2023.org ou pode enviar o nome e contato para o email *protected email*

A direção do XXVIII Congresso está a cargo de Ángel Espina Barrio (Universidade de Salamanca e Sociedade Espanhola de Antropologia Aplicada), Luiz Nilton Corrêa (Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina) e Adélio Amaro (presidente do Centro do Património da Estremadura).

O encontro conta com diversas academias e instituições nacionais e internacionais, tais como o Instituto Politécnico de Leiria (Portugal), a Associação Portuguesa de Antropologia (Portugal), o Instituto de Investigaciones Antropológicas de Castilla y León (Espanha), a Sociedad Española de Antropología Aplicada (Espanha), a Sociedade Ibero-Americana de Antropologia Aplicada (Brasil, Países da América Hispânica e Espanha), o Centro do Património da Estremadura (Portugal), o Master Universitário en Antropología de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca (Espanha), o Grupo Arcos-Pró-Resgate de Memória Histórica, Artística e Cultural de Biguaçu/SC (Brasil), a Associação Folclórica da Região de Leiria – Alta Estremadura, entre outras.

O programa pode ser consultado em https://www.ciai2023.org