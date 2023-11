Leiria acolhe congresso ibero-americano de antropologia e etnografia

O município português de Leiria irá receber o XXVII Congresso Internacional de Antropologia Ibero-Americana e as III Jornadas Internacionais de Etnografia nos dias 16, 17 e 18 de novembro de 2023, no Teatro Miguel Franco e terá o BAG – Banco das Artes Galeria e o CDIL – Centro de Diálogo Intercultural de Leiria como salas incorporadas.

O Congresso Internacional de Antropologia Ibero-Americana destaca-se por ser “um marco no âmbito da sua especialidade, reunindo profissionais de áreas tão diversas como conexas, que são a sociologia, a história, a filosofia, a comunicação, a economia, a política, a literatura e muitas outras”.

Ao longo dos anos, este Congresso juntou centenas de professores e pesquisadores de diversos continentes. Nesta XXVII edição, o Congresso Internacional de Antropologia Ibero-Americana, terá lugar em Leiria, com os temas: “Etnografia, Cultura e Património”. Será em simultâneo com as “III Jornadas Internacionais de Etnografia – Leiria” que, em dois anos, conseguiram ser uma “referência internacional na respetiva temática, sendo uma aposta da Câmara Municipal de Leiria, através do Agromuseu Municipal Dona Julinha”.

“A sinergia entre os dois eventos demostrará a atualidade dos temas antropológicos num espírito multidisciplinar, de agregação e integrado à contemporaneidade”, informou Adélio Amaro, presidente do Centro do Património da Estremadura e um dos diretores responsáveis pelo evento.

Leiria irá acolher mais de 80 oradores de 13 países, entre os quais académicos e Reitores da Universidade de Salamanca (Espanha), Boyacá (Colômbia) e Chiapas (México). Esta edição tem como objetivo “trazer à discussão temas antropológicos da atualidade, num espírito multidisciplinar, integrador e contemporâneo, dando especial ênfase ao estudo da Etnografia, do Património e da Cultura”.

O evento é organizado pela Câmara Municipal de Leiria, pela Universidade de Salamanca e pelo Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina (Brasil), em parceria com o Instituto Politécnico de Leiria, entre outras instituições nacionais e internacionais, tais como a Associação Portuguesa de Antropologia, o Instituto de Investigaciones Antropológicas de Castilla y León (Espanha), a Sociedad Española de Antropología Aplicada (Espanha), a Sociedade Ibero-Americana de Antropologia Aplicada (Brasil, Países da América Hispânica e Espanha), o Centro do Património da Estremadura, o Master Universitário en Antropología de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca (Espanha), o Grupo Arcos-Pró-Resgate de Memória Histórica, Artística e Cultural de Biguaçu/SC (Brasil), a Associação Folclórica da Região de Leiria – Alta Estremadura, o Agromuseu Municipal Dona Julinha. entre outras.

A direção do Congresso, em Portugal, está a cargo de Angel Espina Barrio (Universidade de Salamanca e Sociedade Espanhola de Antropologia Aplicada), de Luiz Nilton Corrêa (Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina – Brasil) e de Adélio Amaro (Centro do Património da Estremadura).

Os interessados em participar podem fazer a inscrição, gratuita, no site https://www.ciai2023.org, no separador inscrições, ou através do e-mail *protected email*

Ígor Lopes