Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

Leio e borboleio um poema que nunca se apaga

Poema gravado na memória será eterno?

A poesia me consola e sempre me afaga

E me mostra seu lado mais terno e eterno!

O poema gravado na memória me inspira

Pois crava na memória ideias e argumentos

E pode recordar sempre e nunca se expira

Assim a poesia nunca deixa morrer os sentimentos!

O poeta cria ideias, imaginação e dá-lhe fôlego e vida

O poema embrião nasce e cresce e desperta

Para o poeta esta é a sua parte querida

Onde cada rima tem alma e nos alerta.

Quando o poema nasce e corre para apanhar borboletas

E lhe suplico que se mantenha com o corpo imaculado

E nunca se manche com imoralidade e tretas

Do erotismo e que nunca fique manchado.

O poema vive quando for terno e puro

Quando ganhar alento e dimensão

Nesse caso pode tocar o coração mais duro

Ou até aliviar quem sofre de depressão.

O poema viverá quando gravado em granito

Pois ele sente quando o borboleio e o leio

Sente paz íntima quando estiver aflito

Pode até ser eterno e residir no nosso seio!

José Valgode