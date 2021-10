Leia o relatório de Carlos Gonçalves sobre desporto e a crise pandémica

Tal como o BOM DIA noticiou, a Comissão de Cultura, Ciência, Educação e Media da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa aprovou o Relatório sobre “Políticas de Desporto em Tempos de Crise” (pandémica), da autoria do deputado do PSD, Carlos Gonçalves.

Este documento apela aos Estados-membros para a importância de incorporar a prática desportiva em planos e mecanismos de recuperação e resiliência, através de medidas de apoio e alocação de recursos para esta setor, especialmente a nível regional e local, tendo em conta a importância para as comunidades locais das associações e agremiações desportivas.

Apela, ainda, para que os Estados-membros reconheçam o valor social e económico do desporto; que aprovem medidas e políticas de inclusão do desporto nas estratégias de recuperação e desenvolvimento sustentável e que garantam que o apoio direcionado ao desporto seja abrangente, de forma a chegar a todos.

Desta forma, o relatório da autoria do deputado eleito pela emigração portuguesa na Europa, Carlos Gonçalves, foca a importância do desporto para fazer face aos desafios trazidos pela crise pandémica, tornando-se uma dimensão social importante para a resiliência das comunidades e para o bem-estar das populações.

O relatório, que pode ler na íntegra aqui, deve ter a sua aprovação final pela Assembleia Parlamentar na próxima sessão plenária, em janeiro de 2022.