Legislativas: Reino Unido repartiu os votos

No Reino Unido, onde estavam inscritos para votar 156.709 portugueses, enviarem o seu voto 31.037 eleitores, o que representa menos de 20%.

Os portugueses inscritos no Reino Unido estão entre aqueles que mais repartiram os votos pelos diferentes partidos.

O Partido Socialista regista o seu pior resultado europeu neste país com 36% dos votos, seguido do PSD com 22%.

Depois há seis partidos entre os 2 e os 6% dos votos expressos: Chega, Bloco, PAN, Iniciativa Liberal, Livre e PCP.

Menos de 20% dos portugueses do Reino Unido enviaram o seu voto, colocando-se assim entre os países com menor participação no Círculo da Europa. A Suíça foi o destino de emigração lusa onde mais portugueses inscritos votaram: 27,7%.

Estas legislativas registaram a melhor participação de sempre nas comunidades, sobretudo na Europa onde a média foi de praticamente 20%.

Veja aqui os resultados completos para o Reino Unido: