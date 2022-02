Legislativas: PS quase com 50% na região de Bordéus

Já estão apurados os votos dos recenseados na região de Bordéus, onde votaram cerca de 10.000 eleitores.

O PS é claramente primeiro com 47,7%, seguido do PSD que regista 24,7%. Os socialistas obtiveram 4.735 votos, contra 2.472 do PSD, ou seja quase o dobro dos social-democratas.

A comparação com as legislativas de 2019 revela uma diferença semelhante: o PS teve o dobro do PSD há 3 anos.

A participação nesta área consular duplicou: votaram 9.975 eleitores contra 5.115 em 2019.

Veja abaixo os resultados completos para a área consular de Bordéus.

Os resultados globais das legislativas no que respeita aos círculos da emigração, Europa e Fora da Europa são esperados a qualquer momento.