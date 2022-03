Legislativas: PS ganha em França com nulos em segundo lugar

O Partido Socialista tinha conseguido 44,94% dos votos em janeiro mas na repetição das legislativas na Europa perdeu 10%, talvez porque se registe um total de votos nulos recorde.

Com 16.144 votos, o PS tem pouco mais de metade do score obtido em janeiro (os socialistas tinham conseguido 31.407 votos.

Em França, o segundo “partido” são os votos nulos, atingindo 34%, supõe-se devido a boletins enviados pelos eleitores sem cópia do cartão do cidadão.

Depois do PS vem o PSD com 14,9%, uma substancial descida nesta repetição do ato eleitoral.

O Chega, tal como em Portugal e em quase todas as comunidades na Europa, é terceiro 5,35% dos votos. O PAN foi quarto com 2,56%.

A participação nesta repetição das eleições caiu para metade, tendo sido de apenas 11,79%.

Ainda sem todos os votos apurados, O PS afirma ter garantido os dois deputados em liça no círculo europeu. Além de Paulo Pisco, os socialistas elegem também Nathalie de Oliveira, portuguesa residente em França.

Veja abaixo os resultados completos da votação dos portugueses inscritos em França: