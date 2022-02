Legislativas: PS conquista Europa com 40%

Os votos dos emigrantes nas legislativas deram um deputado ao PS e outro ao PSD no Círculo Eleitoral pela Europa.

Paulo Pisco e Maria Ester Vargas são os representantes no parlamento português da diáspora do velho continente. Paulo Pisco já era parlamentar, renovando assim o seu mandato para mais quatro anos, enquanto que Maria Ester Vargas é pela primeira vez eleita pela emigração, apesar de já ter sido deputado pelos social-democratas.

O PS obteve 40,37% dos votos, contra os 29,06 que tinha conseguido nas últimas legislativas. O PSD, nas legislativas de 2019, tinha registado 18,77% passando agora para 25,38%.

Em votos absolutos, os socialistas conseguiram 78.048 votos, o PSD 49.063 e o Chega, terceiro classificado, obteve 19.225 votos, o que representa quase 10% dos eleitores. Em 2019, o Bloco de Esquerda tinha sido a terceira força no seio da emigração europeia caindo agora para quarto lugar com pouco menos de 4%.

No círculo Fora da Europa o PSD, tradicionalmente vencedor, voltou a conquistar o primeiro lugar com 37,46% contra 29,76 para os socialistas.

No computo geral da emigração, o PS teve 37,72% e PSD 28,40% dos votos. Os votos dos emigrantes nas legislativas deram assim mais dois deputados ao PS e dois deputados ao PSD.

O resultado definitivo da contagem dos votos dos emigrantes nas legislativas de 30 de janeiro pode só ser conhecido na terça-feira, devido a eventuais recursos.

O PS tenciona recorrer junto do Tribunal Constitucional da decisão da mesa da assembleia de apuramento geral de anular os votos recolhidos em mesas que juntaram votos válidos com votos considerados nulos por não virem acompanhados de cópia do cartão de cidadão do eleitor.

Veja aqui os resultados completos com comparação entre 2022 e 2019: