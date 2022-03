Legislativas no Reino Unido: ganharam os votos nulos

No Reino Unido, onde estavam inscritos para votar 156.709 portugueses, enviaram o seu voto ou votaram nos consulados apenas 14.654 eleitores, ou seja, menos de 10%. Recorde-se que, em janeiro, tinham votado 31.037 eleitores, o que representa pouco menos de 20%.

O PS é o partido mais votado entre os portugueses emigrados no Reino Unido, mas os votos nulos (6.150) foram quase o dobro daqueles que escolheram o PS (3.494). Pode supor-se que entre os muitos votos nuos, estão boletins que foram enviados para Portugal sem cópia de cartão do cidadão.

O Partido Socialista regista o seu pior resultado europeu neste país com 23,84% dos votos, seguido do PSD com 11,88%. O Chega é terceiro com 4%.

O PS elegeu na Europa os dois deputados possíveis. Representarão na Assembleia da República os portugueses da Europa Paulo Pisco e Nathalie de Oliveira.

Veja aqui os resultados completos no Reino Unido: