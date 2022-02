Legislativas: nem a Alemanha resistiu ao Chega

Na Alemanha, onde estavam inscritos para votar 76.057 portugueses, enviarem o seu voto 18.288 eleitores.

O PS obteve 42,69% dos votos, seguido pelo PSD com 25,83%. O Chega conseguiu o terceiro lugar com 8,15%. O Bloco de Esquerda e o PAN ficaram pelos 4% na Alemanha, embora em Berlim o BE seja a terceira força e o Chega tenha ficado em quinto lugar.

Quase um quarto dos portugueses da Alemanha enviaram o seu voto, colocando-se assim entre os países com melhor participação. A Suíça foi o destino de emigração lusa onde mais portugueses inscritos votaram: 27,7%.

Estas legislativas registaram a melhor participação de sempre nas comunidades, sobretudo na Europa onde a média foi de praticamente 20%.

Veja aqui os resultados completos para a Alemanha: