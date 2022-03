Legislativas na Suíça: PS ganha, Chega muito perto do PSD

A Suíça foi o segundo país onde a emigração portuguesa mais participou na repetição das eleições legislativas (13,92%), apenas ultrapassado pela Alemanha (14,41%).

Nas eleições de janeiro os portugueses da Suíça tinham sido exemplares, com 27,74% de participação nas eleições, o que constituiu um recorde.

Os inscritos pela Suíça votaram maioritariamente no Partido Socialista com 34,65%, o que representa 7.221 votos, enquanto que o PPD/PSD registou 16,27%.

Tal como em Portugal, o Chega ficou em terceiro, mas no país helvético obteve 14,16% dos votos, muito longe do quarto classificado, a Iniciativa Liberal, com 2,82%.

O PS elegeu na Europa os dois deputados em liça: Paulo Pisco e Nathalie de Oliveira são os representantes da emigração europeia na Assembleia da República.

Veja aqui os resultados completos da votação dos portugueses da Suíça: