Legislativas: Luxemburgo votou menos mas voltou a escolher o PS

Apurados que estão os votos da emigração na área consular do Luxemburgo, onde votaram 5.261 portugueses de 40.277 inscritos, o PS ganhou com quase 33,91% dos votos.

O PS é seguido pelos votos nulos (27,68%) e depois pelo PSD, que regista 16,14%.

Em terceiro lugar, entre os eleitores do grão-ducado, ficou o Chega, com 8,67%, seguido pelo PAN com 2,55%.

No Luxemburgo votaram, nesta repetição das eleições, 13,6% dos inscritos, contra 26% em janeiro. Trata-se de um dos três melhores resultados em termos de participação na diáspora portuguesa na Europa (superado apenas pela Suíça e Alemanha) tendo a média europeia sido de 11,8%.

Com todos os votos contabilizados, o PS garantiu os dois deputados na Europa, Paulo Pisco e Nathalie de Oliveira.

Veja abaixo os resultados completos relativos aos inscritos na área consular do Luxemburgo: