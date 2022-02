Legislativas: França é o país do PS

Com 31.407 votos expressos, o Partido Socialista ganhou as eleições legislativas entre os portugueses inscritos em França, mas foi neste país que conseguiu a maior percentagem de votos com 44,94%.

A candidatura liderada por Paulo Pisco obteve quase a maioria dos votos no país que mais inscritos regista: 395.266.

Depois do PS vem o PSD com 25,98% e um total de 18.157 votos.

O Chega, tal como em Portugal e em quase todas as comunidades, é terceiro com 5.669 votos, o que representa 8,11%. O PAN foi quarto com 2.645 votos e 3,78%.

Veja abaixo os resultados completos da votação dos portugueses inscritos em França.