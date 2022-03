Legislativas: Cotrim Figueiredo em Berlim e Bruxelas

João Cotrim Figueiredo, presidente da Iniciativa Liberal, estará amanhã em campanha junto dos portugueses em Bruxelas e no dia 10 de março em Berlim.

Na quarta-feira, dia 9, está agendado um encontro às 14h45 (CET) com Georges-Louis Bouchez, presidente do MR – Mouvement Réformateur, na sede do partido liberal belga, e um jantar às 20h00 (CET), no Café Portugal, que contará também com a presença de Carolina Correia Diniz, candidata pelo círculo eleitoral da Europa.

No dia 10 de março às 13h00, quinta-feira, está agendado um almoço com o Embaixador de Portugal na Alemanha, Francisco Ribeiro de Menezes, que irá decorrer na Embaixada de Portugal em Berlim. Na quinta-feira, às 17h00, o presidente da IL tem na agenda uma visita e reunião no FDP, o Partido Democrático Liberal alemão.

João Cotrim Figueiredo irá reforçar e apelar à participação nas eleições, assim como ouvir e debater as preocupações dos portugueses na Europa, as alterações geopolíticas na Europa, as injustiças do sistema eleitoral e as medidas que a Iniciativa Liberal defende a nível europeu.

“Uma das principais medidas é a reforma na rede consular portuguesa com o propósito de melhorar o acesso aos serviços da rede consular e diminuir os tempos de espera e de resposta, o que passa por reduzir a carga burocrática manual e priorizar o digital”, pode ler-se em comunicado enviado ao BOM DIA.

A defesa do ensino de português como língua materna para portugueses e lusodescendentes residentes fora de Portugal é outra prioridade da IL, a proposta dos liberais defende a revogação das taxas de inscrição para todos os portugueses lusodescendentes que frequentem ou venham a frequentar o ensino de Português no estrangeiro e a reversão da mudança da tutela do Ensino de Português no Estrangeiro, vertente de língua materna, do Ministério dos Negócios Estrangeiros para o Ministério da Educação.