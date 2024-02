Legislativas: BOM DIA lança debate com todos os partidos

São 17 os partidos que concorrem às eleições legislativas de 10 de março no Círculo da Europa, mais um do que fora da Europa, onde o PCTP/MRPP não tem candidatos.

O BOM DIA organiza dias 15 e 16 de fevereiro dois debates, com transmissão em direto nas redes sociais, com os partidos candidatos pelo Círculo da Europa representados, na sua grande maioria, pelos cabeças de lista.

A opção de efectuar dois debates prende-se com limitações técnicas e práticas de debater de forma útil com 17 participantes. Assim, foram distribuídos os partidos por dois debates, segundo a ordem do boletim de voto no Círculo da Europa.

Esta quinta-feira, dia 15 de fevereiro, às 18:30, hora de Lisboa, será a vez dos seguintes partidos apresentarem os seus projetos para Portugal e, sobretudo, para a emigração: MPT.Alternativa 21, ADN, CDU, Nós Cidadãos!, AD, RIR, BE e IL.

Dia 16 de fevereiro, sexta, às 18:30 de Lisboa, debatem JPP, Ergue-te, PS, Chega, Nova Democracia, Volt, PCTP/MRPP, Livre e PAN.

O debate será transmitido nas redes sociais do BOM DIA: Facebook, Youtube, LinkedIn e Twitch, ficando depois disponível nos sites BOM DIA.