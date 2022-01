Legislativas: acompanhe a viagem do seu boletim de voto na internet

A Secretaria de Estado das Comunidades informa esta quinta-feira em comunicado que o portal das eleições permite acompanhar o seu voto para a Assembleia da República depois de o enviar por correio

Segundo o governo, o portal euEleitor permite o acompanhamento do percurso da carta com o boletim de voto postal de cada eleitor remetido pela Administração Eleitoral, bastando para tal inserir, nos campos próprios, o número do cartão de cidadão e a data de nascimento.

Para mais informações sobre o voto por correspondência veja o vídeo abaixo:

Este sábado, o BOM DIA organiza um debate com os partidos candidatos pela Europa. Saiba mais aqui.

#portugalpositivo