Legislativas: 40% do Luxemburgo votou PS

Apurados que estão os votos da emigração, na área consular do Luxemburgo, onde votaram 10.534 portugueses de 40.277 inscritos, o PS ganhou com quase 40%.

O PS é seguido pelo PSD que regista 26,53%. Os socialistas obtiveram 4.161 votos, contra 2.795 do PSD.

Em terceiro lugar, entre os eleitores do grão-ducado, ficou o Chega com 12,56% e 1.323 seguido pelo Bloco de Esquerda com 3,71 %, o que representa 391 votos.

No Luxemburgo votaram 26% dos inscritos, um dos melhores resultados em termos de participação na diáspora portuguesa onde a média foi de 16,9%.

Veja abaixo os resultados completos relativos aos inscritos na área consular do Luxemburgo.