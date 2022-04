Leclerc vence na Austrália e reforça liderança do Mundial

O piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) venceu hoje o Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1 e reforçou a liderança do Campeonato do Mundo.

Leclerc concluiu as 58 voltas ao traçado citadino de Melbourne com 20,524 segundos de vantagem sobre o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull) e 25,593 sobre o britânico George Russell (Mercedes), numa prova em que o campeão Max Verstappen (Red Bull) desistiu devido a problemas mecânicos no seu monolugar.

Esta foi a segunda vitória da temporada para Leclerc em três corridas disputadas, o que lhe garante 71 pontos no campeonato, pois hoje somou um ponto extra por ter feito a volta mais rápida da corrida.