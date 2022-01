Leão naufraga nos Açores

Santa Clara player Mansur (L) in action against Sporting player Joao Palhinha (R) during their Portuguese First League soccer match held at Sao Miguel stadium in Ponta Delgada, Azores, Portugal, 07 January 2022. EDUARDO COSTA/LUSA

O Santa Clara impôs hoje a primeira derrota da temporada ao campeão Sporting na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa por 3-2, em jogo da 17.ª jornada.

Sem Ruben Amorim no banco, por estar infetado com o coronavírus, o Sporting esteve duas vezes em vantagem, com golos de Palhinha (10 minutos) e Sarabia (50), mas o Santa Clara empatou, por Jean Patrick (30) e Lincoln (51), antes de Ricardinho (78) dar ao triunfo aos açorianos.

Com esta derrota, que interrompeu uma série de 11 vitórias seguidas no campeonato, o Sporting mantém-se no segundo posto, com 44 pontos, mas poderá ver o FC Porto isolar-se no comando da I Liga, com o Santa Clara a somar o terceiro triunfo consecutivo em casa, passando a ter 16 pontos.