Leão da época no AC Milan

Rafael Leão marcou este domingo frente ao Atalanta, garantindo o primeiro lugar do campeonato a uma jornada do fim. O jogador pode vir a ser eleito melhor da época na Serie A.

O português tem uma inegável qualidade enquanto jogador. Para além do talento dentro de campo e de ser o maior driblador do campeonato, os golos e as assistências têm-lhe dado grande destaque em Itália.

O Expresso escreve que Rafael Leão tem uma caraterística que o define bem: “star quality” – qualidade de estrela. Refere a qualidade pelo seu carisma, sorriso rasgado, olhar arrojado e confiante de quem foi feito para viver debaixo dos holofotes.

Depois de vários anos com hegemonia da Juventus, na passada época, Milão voltou a ser um foco de futebol, com a vitória do Inter na Serie A. Este ano, o campeão em título volta a estar na corrida pelo campeonato, mas contra os vizinhos do AC Milan, que se sobrepõem na tabela.

Rafael Leão tem sido um grande destaque da época na equipa, tendo sido influente também nas últimas vitórias da equipa. Este domingo, voltou a marcar num jogo que acabou 2-0. Depois de um passe em profundidade, arrancou mais depressa que o último defesa da Atalanta, rececionando de cabeça. A bola passou entre as pernas do guarda-redes depois do remate de Leão.

O português fez grande parte da sua formação no Sporting, tendo sido vendido pelos leões portugueses ao Lille, por apenas seis milhões em 2018. Com 20 anos, seguiu para Milão por 22 milhões de euros, onde se encontra desde 2019. Segundo a transfermarkt.pt, Rafael Leão valia há dois meses 50 milhões de euros. Um título na Serie A deve valorizar o jogador ainda mais. É apontado pela imprensa italiana como um forte candidato a jogador da época da competição.

#portugalpositivo