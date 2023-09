Leandro Barreiro: o português que coloca o Luxemburgo no mapa do futebol

Com apenas 23 anos, o jovem luso-luxemburguês, com raizes angolanas, destaca-se na Bundesliga e tornou-se um pilar da seleção nacional luxemburguesa. É assim que a RTL luxemburguesa descreve o fenómeno do futebol que é Leandro Barreiro.

Em abril passado, o monstro do futebol europeu, o Bayern de Munique, perdeu em casa contra o modesto clube de Mainz, por três golos a um. Um dos goleadores foi Leandro Barreiro, jovem internacional luxemburguês que tem feito temporadas perfeitas na liga de futebol alemã.

À RTL Leandro contou que tudo começou na praia: “A primeira vez que toquei numa bola, tinha um ano e meio, foi na praia, a minha mãe sempre me conta”.

O sonho futebolístico começou ao ver Cristiano Ronaldo jogar pelo Manchester United, continuou no seu primeiro clube, o Erpeldange, e depois no Racing Luxembourg.

A seguir, tudo aconteceu muito depressa para este médio extremamente talentoso que assinou com o Mainz, clube alemão da primeira divisão, aos 18 anos, tornando-se rapidamente parte integrante da equipa.

