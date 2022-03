Lax Legere, um espaço português em Mönchengladbach

Na cidade alemã de Mönchengladbach, perto de Düsseldorf, há um café especializado na cultura portuguesa. Lax Legere é gerido por Daniela Pierchala e o seu companheiro Karsten Kellermann.

Em 2014, a alemã Daniela Pierchala inaugurou o seu café, mas após uma visita a Portugal com o companheiro, apaixonou-se por Portugal e transformou o negócio num espaço cultural dedicado ao país.

Desde 2018, a gastronomia, os produtos portugueses, o artesanato a pintura e até o fado estão presentes no Lax Legere.

Em entrevista à RTP, Daniela Pierchala afirma que começou pelo azeite, vinho, especialmente o vinho do Porto, e que com as viagens trouxe mais elementos da cultura. Quanto à comida, tenta sempre cozinhar “à portuguesa” e combinar com o que oferece no café.

“Não somos portugueses, mas gostamos muito”, diz a proprietária do estabelecimento, e a isto atribui o sucesso do negócio, que tem vindo a ficar mais popular com o passar do tempo.

Termina sublinhando que apenas tentam “fazer com que as pessoas vejam como Portugal é lindo”.

O casal trouxe muitas coisas da cultura portuguesa e repararam que as pessoas em Mönchengladbach estavam interessadas. Segundo Karsten Kellermann, os habitantes da cidade alemã “apreciam comida portuguesa e especialmente a música portuguesa, o fado”.

Em 2018 estrearam a primeira noite de fado e, como o mesmo refere, “a partir da primeira nota, as pessoas adoraram e apaixonaram-se”. Desde então que as noites de fado são um programa frequente do estabelecimento, com a presença de vários artistas portugueses.

As ofertas no estabelecimento são vastas, incluindo “Fado Art”, motivos que estão disponíveis exclusivamente no Lax Legere, e que são fruto do trabalho de dois artistas, Werner Hübner, de Mönchengladbach, artista fotográfico, e Marta Alberto, artista lisboeta.

Gisela Eva Koschytorz, cliente do estabelecimento, afirma que o café parece quase uma sala de estar, as pessoas estão à vontade, podem conversar, comer, beber e ler, tudo de forma descontraída.

A imagem que tem de Portugal formou-se pela oferta cultural do Lax Legere, apesar de já ter feito férias em Portugal, palavras como “saudade” e “fado”, só ganharam significado no estabelecimento alemão

Lax Legere foi onde ouviu fado pela primeira vez. Recorda que a fadista era uma mulher linda e que quando começara a cantar, ouviu sons que nunca tinha ouvido antes. Era tão comovente que até sentiu “um arrepio na espinha”. “Não queria perder nem um segundo da atuação. Era simplesmente viciante”, menciona a cliente.

Daniela Pierchala termina a entrevista com a certeza de que o seu espaço é único na Alemanha e que continuará com o propósito de divulgar a cultura portuguesa.