Lauren quando dói

A voz que se vai desdobrando, verso após verso, nesta canção é uma voz atormentada, marcada pela solidão e pelo sofrimento. A ambiência geral acaba, por isso mesmo, por ser algo soturna.

Poderia dizer-se que se trata de uma viagem interior ao nosso “lado oculto da Lua”, por assim dizer, em que os medos, as fragilidades, as frustrações, as incapacidades transbordam e são servidos a frio.

As imagens que se vão sucedendo, num cortejo algo cinzento, procuram representar esses mesmos sentimentos, sentimentos que culminam na terrível sensação de “ter vivido” sem, no entanto, “ter sido”.

Daqui nasce a dor que quem canta tão bem conhece, uma dor tornada ainda mais aguda pelo facto de o tempo ser uma ilusão implacável, uma ilusão que, por mais voltas que lhe demos, jamais se deixa apanhar.

Lauren tem uma voz que deverá conhecer, representativa de uma nova vaga musical em que a interpretação é determinante na transmissão das palavras que constroem histórias épicas.

Uma redefinição e construção musical, baseada numa voz, a voz de Lauren… a voz da inspiração…